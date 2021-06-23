Ломаченко: Не хотел драться с удобным соперником

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) рассказал, почему принял бой с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

"Я потерял все свои титулы. Мне нужно начинать все с нуля, я хотел встретиться с топ-претендентом.

Не хотел драться с удобным соперником, а Накатани дал тяжелый бой Лопесу и победил Вердехо.

Накатани сильный, высокий и длиннорукий. У него есть опыт на высоком уровне, но я хорошо подготовился к этому вызову", - цитирует Ломаченко BoxingScene.