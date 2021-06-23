Масайоши Накатани: топ-5 нокаутов. ВИДЕО

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) 26 июня в Лас-Вегасе проведет бой с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Японский великан за карьеру одержал 13 досрочных побед. Ниже пятерка самых ярких нокаутов от боксера, с которым Ломаченко будет иметь дело в субботнем бою.