Промоутер: Фьюри в нереальной форме

Промоутер Дмитрий Салита рассказал о подготовке Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) к третьему бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

"Фьюри в отличной форме в преддверии боя с Уайлдером. Я своими глазами видел, как он провел 15 раундов спарринга без перерыва. Он очень жестко пашет. Он просто в нереальной форме. Он готов: и психологически, и тактически, и функционально.

Фьюри – атлет всемирного уровня в любом смысле этого слова. Он все время учится чему-то новому. А его психологическая стойкость на каком-то запредельном уровне", - сказал Салита.