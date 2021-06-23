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Промоутер: Фьюри в нереальной форме

Бокс
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Промоутер: Фьюри в нереальной форме

Новина українською

Промоутер Дмитрий Салита рассказал о подготовке Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) к третьему бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

"Фьюри в отличной форме в преддверии боя с Уайлдером. Я своими глазами видел, как он провел 15 раундов спарринга без перерыва. Он очень жестко пашет. Он просто в нереальной форме. Он готов: и психологически, и тактически, и функционально.

Фьюри – атлет всемирного уровня в любом смысле этого слова. Он все время учится чему-то новому. А его психологическая стойкость на каком-то запредельном уровне", - сказал Салита.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Фьюри пообещал нокаутировать Уайлдера быстрее, чем во втором бою.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
Vringe.com

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