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Уайлдер отреагировал на слова Фьюри о бое Джошуа — Усик
Деонтей верит в украинца
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал слова обладателя соответствующего пояса Тайсона Фьюри о возможном поединке с участием обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.
"Каждый соперник представляет собой угрозу, пока не доказано обратное. Опасность представляет каждый бой. Никогда нельзя знать заранее, как сложится вечер", — приводит его слова BoxingScene.
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