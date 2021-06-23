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Уайлдер отреагировал на слова Фьюри о бое Джошуа — Усик

Бокс
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Деонтей верит в украинца

Уайлдер отреагировал на слова Фьюри о бое Джошуа — Усик

Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал слова обладателя соответствующего пояса Тайсона Фьюри о возможном поединке с участием обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.

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"Каждый соперник представляет собой угрозу, пока не доказано обратное. Опасность представляет каждый бой. Никогда нельзя знать заранее, как сложится вечер", — приводит его слова BoxingScene.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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