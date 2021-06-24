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Я – капитан своей души: Усик опубликовал интенсивную тренировку
Подготовка к Джошуа в разгаре
Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram выложил фрагменты своей силовой тренировки.
Примечательно, что на фоне видео идет декламация стихотворения известного британского поэта Уильяма Эрнста Хенли.
Усик ведет подготовку к бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Бой Джошуа – Усик может пройти в сентябре на одном из футбольных стадионов Лондона.
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