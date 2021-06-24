  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Маловат на фоне легенды: Усик пересекся с Владимиром Кличко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маловат на фоне легенды: Усик пересекся с Владимиром Кличко

Бокс
(1 голосов)

Разница в габаритах заметна

Маловат на фоне легенды: Усик пересекся с Владимиром Кличко

Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) вместе с женой встретился с легендарным украинским супертяжеловесом Владимиром Кличко.

На фоне Кличко заметно, как Усику не хватает габаритов, а ведь впереди Александра ждет бой с огромным Энтони Джошуа.

Бой Джошуа – Усик может пройти в сентябре 2021 года в Лондоне на Уэмбли или в чаше домашнего стадиона Тоттенхэма.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...