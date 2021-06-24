Маловат на фоне легенды: Усик пересекся с Владимиром Кличко

Александр Усик (18-0, 13 КО) вместе с женой встретился с легендарным украинским супертяжеловесом Владимиром Кличко.

На фоне Кличко заметно, как Усику не хватает габаритов, а ведь впереди Александра ждет бой с огромным Энтони Джошуа.

Бой Джошуа – Усик может пройти в сентябре 2021 года в Лондоне на Уэмбли или в чаше домашнего стадиона Тоттенхэма.