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Маловат на фоне легенды: Усик пересекся с Владимиром Кличко
Разница в габаритах заметна
Александр Усик (18-0, 13 КО) вместе с женой встретился с легендарным украинским супертяжеловесом Владимиром Кличко.
На фоне Кличко заметно, как Усику не хватает габаритов, а ведь впереди Александра ждет бой с огромным Энтони Джошуа.
Бой Джошуа – Усик может пройти в сентябре 2021 года в Лондоне на Уэмбли или в чаше домашнего стадиона Тоттенхэма.
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