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Джошуа рассказал, кого считает фаворитом в бою Фьюри - Уайлдер
Британец ставит на Фьюри
Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа поделился мнением о фаворите предстоящего боя, в ходе которого встретятся чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер. Третий бой состоится через месяц, 24 июля, в Лас-Вегасе.
"Фьюри выиграл прошлый бой, так что я за него. Боксёр хорош настолько, насколько хорошим было его предыдущее выступление. В любом случае желаю удачи им обоим", — приводит слова Джошуа Mirror.
Ранее Фьюри заявил, что в бое с Уайлдером он будет рассчитывать на быстрый нокаут.
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