  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бой Лопес – Камбосос могут перенести в четвертый раз
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бой Лопес – Камбосос могут перенести в четвертый раз

Бокс
(1 голосов)

Какой проблемный поединок

Бой Лопес – Камбосос могут перенести в четвертый раз

Новина українською

Бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) вместо 14 августа может пройти 11 сентября и стать частью андеркарда камбэка Оскара Де Ла Хойи, сообщает портал BoxingNews 24.

Изначально Лопес и Камбосос должны были выйти на ринг 5 июня, но из-за боя Флойда Мейвезера с Логаном Полом поединок отложили на 19 июня. Повторный перенес произошел после того, как Теофимо сдал положительный тест на коронавирус.

Лопес в бою с Камбососом впервые выйдет на ринг с момента неожиданной победы над Василием Ломаченко в бою за все титулы в легком весе.

Ранее UA-Футбол в видео-формате представил анализ боя Ломаченко – Накатани.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теофимо Лопес Джордж Камбосос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...