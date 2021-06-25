Бой Лопес – Камбосос могут перенести в четвертый раз

Бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) вместо 14 августа может пройти 11 сентября и стать частью андеркарда камбэка Оскара Де Ла Хойи, сообщает портал BoxingNews 24.

Изначально Лопес и Камбосос должны были выйти на ринг 5 июня, но из-за боя Флойда Мейвезера с Логаном Полом поединок отложили на 19 июня. Повторный перенес произошел после того, как Теофимо сдал положительный тест на коронавирус.

Лопес в бою с Камбососом впервые выйдет на ринг с момента неожиданной победы над Василием Ломаченко в бою за все титулы в легком весе.