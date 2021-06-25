Экс-чемпион мира: Бой с Накатани – тяжелый для Ломаченко

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер (31-3-1, 17 КО) поделился своими мыслями о предстоящем поединке между Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

"Это отличный бой, чтобы показать нам, где сейчас находится Ломаченко. Отличный поединок.

Это тяжелый бой для Ломаченко. Накатани – он высокий, длиннорукий, быстрый боец. У него хороший стиль бокса. Такой, как у азиатских бойцов. Я думаю, он будет неудобным для Ломаченко.

Я хочу, чтобы победил Ломаченко, я это ожидаю, но дело в том, как он победит. Если он заставит Накатани выглядеть таким, каким мы его не привыкли видеть, тогда нужно будет повторить бой с Лопесом", - сказал Портер.

Ломаченко и Накатани подерутся 26 июня в Лас-Вегасе.