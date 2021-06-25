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Экс-чемпион мира: Бой с Накатани – тяжелый для Ломаченко

Бокс
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Да, легко явно не будет

Экс-чемпион мира: Бой с Накатани – тяжелый для Ломаченко

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Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер (31-3-1, 17 КО) поделился своими мыслями о предстоящем поединке между Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

"Это отличный бой, чтобы показать нам, где сейчас находится Ломаченко. Отличный поединок.

Это тяжелый бой для Ломаченко. Накатани – он высокий, длиннорукий, быстрый боец. У него хороший стиль бокса. Такой, как у азиатских бойцов. Я думаю, он будет неудобным для Ломаченко.

Я хочу, чтобы победил Ломаченко, я это ожидаю, но дело в том, как он победит. Если он заставит Накатани выглядеть таким, каким мы его не привыкли видеть, тогда нужно будет повторить бой с Лопесом", - сказал Портер.

Ломаченко и Накатани подерутся 26 июня в Лас-Вегасе.

Ломаченко – Накатани. Возвращение Ломы. Анализ боксеров и прогноз на бой

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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Источник:
Vringe.com

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