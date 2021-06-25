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Спенс: Скорее всего, я проведу ещё два боя в полусреднем весе

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Боксер рассказал о своих планах

Спенс: Скорее всего, я проведу ещё два боя в полусреднем весе

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Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс высказался о переходе в первый средний вес.

"Скорее всего, я проведу ещё два боя в полусреднем весе. Я свяжусь с промоутерами Теренса Кроуфорда, и если им будет нечего мне ответить, то я поднимусь в первый средний вес. Надеюсь, что после боя с Пакьяо мы сможем что-то организовать с Теренсом Кроуфордом.

Я несомненно буду сильнее в первом среднем весе. Думаю, я буду выбрасывать по 1300 ударов за бой. Сейчас укладываться в лимит полусреднего веса весьма непросто. Я даже нанял диетолога, чтобы грамотно сбрасывать вес и не терять при этом силы", — приводит слова Эррола Спенса BoxingScene.

21 августа Спенс проведёт бой с Мэнни Пакьяо.

Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года

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В статье: Эррол Спенс
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