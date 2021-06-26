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Ломаченко и Накатани взяли вес перед боем. Видео
Поединок на носу
Boxingscene
Украинский легковес, экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и японец Масайоши Накатани (19-1, 10 КО) прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком.
Видео со страницы TOP Rank:
Василий Ломаченко - 61,05 кг.
Масайоши Накатани - 60,96 кг.
Напомним, что текстовую трансляцию поединка вы сможете посмотреть на нашем сайте. Начало - 26 июня в 22:00 по Киеву.
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