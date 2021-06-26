Ломаченко и Накатани взяли вес перед боем. Видео

Украинский легковес, экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и японец Масайоши Накатани (19-1, 10 КО) прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком.

Где смотреть Ломаченко - Накатани?

Анализ поединка Ломаченко - Накатани?

Видео со страницы TOP Rank:

Василий Ломаченко - 61,05 кг.

Масайоши Накатани - 60,96 кг.