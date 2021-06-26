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Усик и Джошуа - 25 сентября
Заявление промоутера
Британский промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что его подопечный выйдет на ринг против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) 25 сентября. Соответствующее заявление он сделал во время прямого эфира на своей официальной странице в Instagram.
"Объявление: Джошуа против Усика. Не хочу сейчас рассказывать, что мы сделаем официальное заявление в течение двух недель и все такое, так как вам ребята все это уже надоело. Скажу одно, дата - 25 сентября" - сказал он.
Напомним, что ранее Ломаченко и Накатани
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