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Усик и Джошуа - 25 сентября

Бокс
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Заявление промоутера

Усик и Джошуа - 25 сентября

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что его подопечный выйдет на ринг против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) 25 сентября. Соответствующее заявление он сделал во время прямого эфира на своей официальной странице в Instagram.

"Объявление: Джошуа против Усика. Не хочу сейчас рассказывать, что мы сделаем официальное заявление в течение двух недель и все такое, так как вам ребята все это уже надоело. Скажу одно, дата - 25 сентября" - сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко и Накатани взяли вес перед боем.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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