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Василий Ломаченко назвал свой ТОП 5 лучших боксеров истории

Бокс
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Василий Ломаченко назвал свой ТОП 5 лучших боксеров истории

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) назвал ТОП 5 лучших боксеров в истории этого вида спорта. Соответствующее интервью он дал YouTube-каналe La Sueur.

Где смотреть Ломаченко - Накатани

Анализ боя Ломаченко - Накатани

Топ-5 лучших боксеров всех времен по версии Ломаченко:

1. Мохаммед Али

2. Рой Джонс

3. Джордж Форман

4. Мэнни Пакьяо

5. Джо Луис

Напомним, что ранее Ломаченко и Накатани прошли официальную церемонию взвешивания перед боем.

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В статье: Василий Ломаченко
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