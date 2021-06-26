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Василий Ломаченко назвал свой ТОП 5 лучших боксеров истории
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Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) назвал ТОП 5 лучших боксеров в истории этого вида спорта. Соответствующее интервью он дал YouTube-каналe La Sueur.
Топ-5 лучших боксеров всех времен по версии Ломаченко:
1. Мохаммед Али
2. Рой Джонс
3. Джордж Форман
4. Мэнни Пакьяо
5. Джо Луис
Напомним, что ранее Ломаченко и Накатани
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