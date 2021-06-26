Ломаченко – Накатани: Прогноз на поединок от UA-Футбол

Уже в эту ночь, 27 июня украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко выйдет в ринг против японского бойца, малоизвестного нам доныне Масаёши Накатани. Первый поединок нашего спортсмена после поражения от Теофимо Лопеса должен ответить на множество вопросов – физическое и психологическое состояние, готовность возвращаться в большую игру и самое главное "Слава королю" или "Да здравствует новый король".

Что ожидать от Василия в этом бою, сумеет ли он сохранить холодную голову, или же кинется доказывать свое превосходство с первых минут путем максимальной загрузки соперника на старте поединка, и к чему все это приведет? Давайте попробуем спрогнозировать то, что мы увидим уже через несколько часов.

Где смотреть Ломаченко – Накатани

Подробный анализ боя Ломаченко - Накатани

Василий Ломаченко : Безусловно, главным козырем украинца в противостоянии с соперником, который намного выше его по габаритам являются две ключевые вещи: скорость и интеллект. Умение правильно и быстро подобраться на удобную для себя дистанцию, запутать Накатани и вскружить ему голову до непонимания того, что происходит на ринге – главная тактика "хай-тека".

Личное мнение : С первых раундов не стоит ожидать от украинца большого напора. После перехода в легкий вес Ломаченко ни в одном поединке не начинал сносить соперника с первых же секунд – методично изучал, выявлял слабые стороны и раунда с третьего-четвертого брался за дело. Тактика правильная и почти всегда успешна (кроме боя против Лопеса, но и наш боксер тогда откровенно с разведкой затянул, по каким бы то ни было причинам). После того, как Василий нащупает оппонента, должно начаться то, что специалисты уже привычно называют матрицей – работа на ногах, удары со смешением и разбор японца по молекулам. Не стоит забывать и о заходах за переднюю руку, так уже всем нам полюбившимся. Работа по корпусу должна стать приоритетной, поскольку это за частую является слабой стороной азиатских боксеров и этим не воспользоваться – большой грех. Ближе к 9 раунду Ломаченко должен утомить своего противника, заставить опустить руки (защита у японца и так, мягко говоря, не фонтан). В поздних раундах – попытка нокаутировать (по ситуации) или спокойное завершение с полной уверенностью в решении судей. План простой и, в принципе, выполнимый.

Масаёши Накатани : Работа джебом и удержание Ломаченко на дальней дистанции – единственное, что может помочь этому боксеру в данном поединке. Его главным оружием является мощный левый прямой, который доставил соперникам японца уже не мало хлопот. Так же не стоит забывать и о правом крюке Накатани (дружно передаем привет Вердехо). Удар мощный, невидимым трудно назвать, но главное – не спать.

Личное мнение : На протяжении всего поединка попытка работать на "дальняке", грузить украинца передней и пытаться выловить на правую. Тактика простая, но вряд ли она станет успешной (а что делать – другой нет, ну или мы о ней не знаем).