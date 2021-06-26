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Ломаченко - Накатани: Поединок обслужит американская бригада судей

Бокс
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Надеемся, что все пройдет честно

Ломаченко - Накатани: Поединок обслужит американская бригада судей

UA-Футбол
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В ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (США) состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и японцем Масайоши Накатани (19-1, 10 КО).

Где смотреть Ломаченко - Накатани

Прогноз на бой Ломаченко - Накатани

Стали известны имена судей и рефери, которые будут обслуживать этот бой.

Рефери - Селестино Руис из Чикаго.

Судьи - Стив Вайсфельд из Нью-Джерси, Патрисия Морс Джарман и Дэйв Моретти из Невады.

Примечание: Вайсфельд судил бой Ломаченко и Теофимо Лопеса, когда украинец проиграл единогласным решением. Он также был единственным судьей, в записках которого Ломаченко лидировал (86-84) в нокаут в бою с Хорхе Линаресом.

Морс Джарман ранее отработал три боя с Ломаченко: поединок с Гамальером Родригесом в мае 2015 года, бой с Ромуло Коасичем в ноябре 2015 года, встреча с Мигелем Марриагой в августе 2017 года.

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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