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Ломаченко - Накатани: Поединок обслужит американская бригада судей
Надеемся, что все пройдет честно
В ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (США) состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и японцем Масайоши Накатани (19-1, 10 КО).
Стали известны имена судей и рефери, которые будут обслуживать этот бой.
Рефери - Селестино Руис из Чикаго.
Судьи - Стив Вайсфельд из Нью-Джерси, Патрисия Морс Джарман и Дэйв Моретти из Невады.
Примечание: Вайсфельд судил бой Ломаченко и Теофимо Лопеса, когда украинец проиграл единогласным решением. Он также был единственным судьей, в записках которого Ломаченко лидировал (86-84) в нокаут в бою с Хорхе Линаресом.
Морс Джарман ранее отработал три боя с Ломаченко: поединок с Гамальером Родригесом в мае 2015 года, бой с Ромуло Коасичем в ноябре 2015 года, встреча с Мигелем Марриагой в августе 2017 года.
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