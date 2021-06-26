Ломаченко назвал самый тяжёлый бой в своей карьере

Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (14-2;10 КО) рассказал о своем самом сложном поединке в профессиональной карьере. Его слова цитирует канал La Sueur:

Прогноз на бой Ломаченко - Накатани

Анализ боя Ломаченко - Накатани

"Все мои поединки в легком весе были сложными и очень тяжелыми, потому что это не мои габариты, не мой размах рук и не моя весовая категория.

Наверное, самым сложным в моей карьере был бой с Линаресом, ведь во втором раунде у меня начались проблемы с плечом" - сказал он.