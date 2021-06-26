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Красюк: Накатани - хороший оппонент с точки зрения спорта

Бокс
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Красюк: Накатани - хороший оппонент с точки зрения спорта

UA-Футбол
Новина українською

Украинский промоутер Александр Красюк прокомментировал предстоящий поединок Ломаченко - Накатани и рассказал, почему японец является хорошим вариантом для украинца. Его слова цитирует VideoBoxing:

"Накатани - хороший оппонент с точки зрения спорта. Он непростой боец ​​из своих спортивных параметров. По антропометрии он крепко превосходит Ломаченко: по размаху рук, по росту. И с боксом у него все в порядке.

Этот бой будет лакмусовой бумажкой для Ломаченко и для всех зрителей. Мы сможем точно убедиться, восстановился ли Василий физически после травмы и психологически после поражения.

Мы узнаем, есть ли еще у Ломаченко порох в пороховницах и мотивация. Он не скрывал, что абсолютное чемпионство является для него целью. Он хочет остаться в истории.

Он штурмовал вес, который для него не является родным. Мы это видим в последних поединках - он уступает физически своим соперникам, но победы получает.

В поединке с Лопесом были обстоятельства непреодолимой силы. Была травма, которая не позволила Василию использовать его основное оружие - наносить передней рукой два удара. За счет этого он обычно разбивал защиту своих соперников.

Я думаю, что Накатани будет тестом и в этом ключе тоже. Василию придется двигаться больше, чем в поединке с Лопесом, но здесь определяющим фактором является то, насколько он готов морально", - сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко и Накатани прошли процедуру взвешивания.

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В статье: Александр Красюк Масайоши Накатани
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