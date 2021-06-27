Король вернулся: Ломаченко уничтожил Накатани у реабилитировался после поражения

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (15-2, 10 КО) одержал очередную победу в своей профессиональной карьере. В главном событии боксерского вечера в Лас-Вегасе (США) наш спортсмен победил японца Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).

Украинец одолел соперника техническим нокаутом - рефери остановил поединок в 9 раунде.

Как мы и прогнозировали, оба боксера выбрали для себя привычные манеры боя - Накатани весь поединок старался держать соперника на расстоянии вытянутой руки, а Ломаченко тупо не обращал на это внимания, рвал дистанцию ​​и выбивал дух из японца.

Первые три раунда дали понять, что кроме какой-то небесной помощи Накатани вряд ли сумеет найти ключи к такому сопернику. Ломаченко без разведки пошел в атаку, сложилось ощущение, что Масайоши для него - прочитанная книга. Наш боксер подныривал под оппонента, пробивал ударной левой (сбоку и на прямую) и заставлял японца пятиться назад. Тот в свою очередь пытался вязать Василия, но преимущество в габаритах сыграло против него на этот раз злую шутку - "хай-тек" постоянно выскальзывал из объятий японца.

С середины боя было явно заметно, что единственной целью, которую Нанатани ставил перед собой, было дожить до поздних раундов (даже не до конца 12). Все шло на минуты.

В 8 раунде Ломаченко взял паузу, казалось вот он шанс для японца продышаться, отдохнуть и собрать последние силы. Однако украинец был другого мнения - 9 трех минутка превратилась в избиение. Рефери остановил бой и правильно сделал - на Масайоши жалко было смотреть.