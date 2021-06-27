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Король вернулся: Ломаченко уничтожил Накатани у реабилитировался после поражения

Бокс
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(19 голосов)

Поздравляем Василия с победой

Король вернулся: Ломаченко уничтожил Накатани у реабилитировался после поражения

Фото: twitter.com/ESPNRingside / Автор неизвестен

Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (15-2, 10 КО) одержал очередную победу в своей профессиональной карьере. В главном событии боксерского вечера в Лас-Вегасе (США) наш спортсмен победил японца Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).

Украинец одолел соперника техническим нокаутом - рефери остановил поединок в 9 раунде.

Как мы и прогнозировали, оба боксера выбрали для себя привычные манеры боя - Накатани весь поединок старался держать соперника на расстоянии вытянутой руки, а Ломаченко тупо не обращал на это внимания, рвал дистанцию ​​и выбивал дух из японца.

Король вернулся: Ломаченко уничтожил Накатани у реабилитировался после поражения - изображение 1

Первые три раунда дали понять, что кроме какой-то небесной помощи Накатани вряд ли сумеет найти ключи к такому сопернику. Ломаченко без разведки пошел в атаку, сложилось ощущение, что Масайоши для него - прочитанная книга. Наш боксер подныривал под оппонента, пробивал ударной левой (сбоку и на прямую) и заставлял японца пятиться назад. Тот в свою очередь пытался вязать Василия, но преимущество в габаритах сыграло против него на этот раз злую шутку - "хай-тек" постоянно выскальзывал из объятий японца.

С середины боя было явно заметно, что единственной целью, которую Нанатани ставил перед собой, было дожить до поздних раундов (даже не до конца 12). Все шло на минуты.

В 8 раунде Ломаченко взял паузу, казалось вот он шанс для японца продышаться, отдохнуть и собрать последние силы. Однако украинец был другого мнения - 9 трех минутка превратилась в избиение. Рефери остановил бой и правильно сделал - на Масайоши жалко было смотреть.

Король вернулся: Ломаченко уничтожил Накатани у реабилитировался после поражения - изображение 2

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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Комментарии (4)
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Kapitan007 ( Одеса)
27.06.2021 в 09:33
Не зря говорят: ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЙОМА! С победой, земеля! Одесситы гордятся тобой!!!
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5ata4ok (Харьков)
27.06.2021 в 09:24
с победой!!!
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0
0
Spivak63
27.06.2021 в 08:39
Одни типа "патриоты" жалали успеха японьському казаку удачи) бо Вася не такой патриот как они) " патриоты" и японець оказались кизяками! Японский кизяк был похож на кусок гiвна)
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+1
-1
sergio07 (Запоріжжя)
27.06.2021 в 07:24
Вітаю з перемогою!
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+2
0


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