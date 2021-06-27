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Ломаченко обратился к Лопесу: Выиграй свой бой, давай проведем реванш

Бокс
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Ломаченко обратился к Лопесу: Выиграй свой бой, давай проведем реванш

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Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) после победы ТКО над японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) рассказал об ощущениях от боя и рассказал о планах на будущее. Его слова цитирует ESPN+:

Видео нокаута Ломаченко - Накатани

- Я очень рад, потому что вернулся с победой. Сделал то, что было поставлено моей командой, стратегия была выстроена, мы этого достигли, я победил и снова в строю.

- Ты говорил, что хочешь победить Накатани, чтобы доказать что-то. Что ты доказал?

- Все видели, я доказал, что нужно сделать реванш и боксировать с Лопесом. Все видели, как победил, все хотят реванш. Давайте организуем реванш.

- Отец Лопеса был на бое. Он поставил условия, что реванш может произойти после боя с Камбососом.

- Конечно я знаю, что у него следующий бой с Камбососом. Но что дальше? В следующем году - декабрь, январь, февраль. Я жду.

- Ты хочешь вернуть пояса? Какие твои ощущения, что они готовы дать тебе этот бой?

- Я рад, если они готовы после своего поединка провести реванш. Это то, что мы хотим, что хотят все фаны бокса.

- Мы знаем, какой сильный и большой Накатани. Как тебе удалось его победить?

- Была стратегия работать вторым номером, потому что его рост и длина рук не позволяли бы мне действовать первым. Я должен был действовать на контратаке, что у меня и получалось.

- Как ты справился с сечением, которое произошло в начале поединка?

- Большое спасибо Расу Анберу, моему катмену, отличная работа, он профессионал, он помог мне победить в этом бою.

- Ты знаешь, как проигрывать. Эти поражения сделали тебя лучше. Что тебе это дало сегодня?

- Я чувствую себя очень хорошо, я счастлив, потому что выполнил поставленную задачу от своего отца, я придерживался выстроенной стратегии. Она принесла нам победу, поэтому я рад.

- У тебя была травма в бою с Лопесом. Как вы будете чувствовать себя вернуться на ринг без травмы?

- Сегодня все было хорошо, никаких проблем. Мне сложно было работать первым номером, я работал всегда вторым, все время был сконцентрирован и сфокусирован на своей атаке. Я контролировал свое плечо и не давал ему резких движений.

- Ты хочешь сделать заявление? Какое твое послание Лопесу?

- Выиграй свой бой, давай проведем реванш!

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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