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Усик поздравил Ломаченко с победой над Накатани. Фото
Поддержка брата
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) поздравил своего друга, легковеса Василия Ломаченко (15-2, 10 КО) с
"LOMUS"
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