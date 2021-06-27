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Усик поздравил Ломаченко с победой над Накатани. Фото

Бокс
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Усик поздравил Ломаченко с победой над Накатани. Фото

UA-Футбол
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Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) поздравил своего друга, легковеса Василия Ломаченко (15-2, 10 КО) с победой в поединке против японца Масайоши Накатани (19-2, 13 КО). Соответствующие фото он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Видео нокаута Ломаченко - Накатани

"LOMUS"

Усик поздравил Ломаченко с победой над Накатани. Фото - изображение 1

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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