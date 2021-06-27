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Ломаченко - Накатани: Хайлайты боя
Все лучшие моменты в одном видео
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксёр Василий Ломаченко вернулся после поражения от Теофимо Лопеса с победой над японцем Масайоши Накатани. "Лома" избивал соперника до девятого раунда, после чего рефери принял решение остановить бой.
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Предлагаем вашему вниманию хайлайты этого поединка.
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