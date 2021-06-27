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Ломаченко - Накатани: Хайлайты боя

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Ломаченко - Накатани: Хайлайты боя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксёр Василий Ломаченко вернулся после поражения от Теофимо Лопеса с победой над японцем Масайоши Накатани. "Лома" избивал соперника до девятого раунда, после чего рефери принял решение остановить бой.

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Предлагаем вашему вниманию хайлайты этого поединка.

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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