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Ломаченко - Накатани: Разгромная статистика ударов
Украинец был намного точнее
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в главном событии боксерского вечера в Лас-Вегасе (США)
Анализируя статистику ударов в поединке, можем сделать вывод, что украинец выбросил меньше ударов - 214 против 250, но был точнее - 104 против 29. Точность ударов Ломаченко составила 49%, у Накатани - 12%.
Василий исполнил больше силовых ударов - 152 против 138 и был гораздо точнее - 89 на 26 (59% против 19%).
При этом японец нанес больше ударов по корпусу - 17 против 14. Ломаченко нанес меньше джебов - 112 против 62, но был более точным - 15 против 3 (24% - 3%).
Статистика от CompuBox:
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