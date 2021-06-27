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Боб Арум: Не могу дождаться реванша Ломаченко - Лопес

Бокс
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Боб Арум: Не могу дождаться реванша Ломаченко - Лопес

UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум после победы его подопечного, украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) рассказал, что хотел бы увидеть реванш нашего спортсмена против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Его слова цитирует TOP Rank:

Видео нокаута Ломаченко - Накатани

"Я знаю, что Теофимо Лопес и его отец хотят дать реванш Ломаченко. Когда он переподписывал контракт с Top Rank в моем доме, перед тем, как заболеть ковидом, он говорил, что нет никаких проблем с этим.

Теперь вопрос в компенсации, это уже дело промоутеров. Оба боксера получат хорошую компенсацию. Несмотря на сегодняшний бой Ломаченко, поединок против Лопеса в этот раз будет совсем другим. Я не могу дождаться этого" - сказал он.

Комментарий Ломаченко после боя

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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