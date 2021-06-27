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Боб Арум: Не могу дождаться реванша Ломаченко - Лопес
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Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум после
"Я знаю, что Теофимо Лопес и его отец хотят дать реванш Ломаченко. Когда он переподписывал контракт с Top Rank в моем доме, перед тем, как заболеть ковидом, он говорил, что нет никаких проблем с этим.
Теперь вопрос в компенсации, это уже дело промоутеров. Оба боксера получат хорошую компенсацию. Несмотря на сегодняшний бой Ломаченко, поединок против Лопеса в этот раз будет совсем другим. Я не могу дождаться этого" - сказал он.
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