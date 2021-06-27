Ломаченко: Скорее всего декабрь, реванш с Лопесом

Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) после победы над Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) рассказал о своих планах на будущее.

Видео нокаута Ломаченко - Накатани

- Какие планы, цели сейчас?

- Здесь нечего думать. Эгис Климас на камеру разговаривал с Лопесом старшим, также был Боб Арум. Они пожали руки, вроде, договорились, что будет реванш. Им надо провести поединок сейчас с Камбососом, и тогда, скорее всего, в декабре, "Мэдисон-Сквер-Гарден", реванш.

- У Лопеса были проблемы в бою с Накатани.

- Это так. Может, вышел и не настроился на него. На тот момент Накатани никто не знал. Вполне возможно, что он не настраивался на него - сказал украинец.