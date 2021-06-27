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Ломаченко: Скорее всего декабрь, реванш с Лопесом
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Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) после
- Какие планы, цели сейчас?
- Здесь нечего думать. Эгис Климас на камеру разговаривал с Лопесом старшим, также был Боб Арум. Они пожали руки, вроде, договорились, что будет реванш. Им надо провести поединок сейчас с Камбососом, и тогда, скорее всего, в декабре, "Мэдисон-Сквер-Гарден", реванш.
- У Лопеса были проблемы в бою с Накатани.
- Это так. Может, вышел и не настроился на него. На тот момент Накатани никто не знал. Вполне возможно, что он не настраивался на него - сказал украинец.
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