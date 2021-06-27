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Президент WBO: Василий Ломаченко вернулся, жду бой за титул
Уважаемые слова
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Президент Всемирной боксерской организации Франциско Валькарсел прокомментировал
"Василий Ломаченко вернулся. Выдающееся выступление.
Не могу дождаться, чтобы снова увидеть, как Лома дерется за титул чемпиона мира. Поздравления команде Ломаченко" - написал он.
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