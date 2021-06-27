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Президент WBO: Василий Ломаченко вернулся, жду бой за титул

Бокс
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Президент WBO: Василий Ломаченко вернулся, жду бой за титул

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

UA-Футбол
Новина українською

Президент Всемирной боксерской организации Франциско Валькарсел прокомментировал результат боя Ломаченко - Накатани. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Твиттер:

"Василий Ломаченко вернулся. Выдающееся выступление.

Не могу дождаться, чтобы снова увидеть, как Лома дерется за титул чемпиона мира. Поздравления команде Ломаченко" - написал он.

Комментарий Ломаченко после боя

Видео нокаута Ломаченко - Накатани

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В статье: Василий Ломаченко
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