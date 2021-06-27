Президент WBO: Василий Ломаченко вернулся, жду бой за титул

Президент Всемирной боксерской организации Франциско Валькарсел прокомментировал результат боя Ломаченко - Накатани. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Твиттер:

"Василий Ломаченко вернулся. Выдающееся выступление.

Не могу дождаться, чтобы снова увидеть, как Лома дерется за титул чемпиона мира. Поздравления команде Ломаченко" - написал он.

Комментарий Ломаченко после боя