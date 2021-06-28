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Бой Пакьяо – Спенс может не состояться
Громкий мегафайт под вопросом
Как сообщает The Athletic, бой между Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО), запланированный на 21 августа в Лас-Вегасе, может не состояться.
Все дело в том, что менеджер Paradigm Sports Management Оди Аттар подал на Пакьяо иск на сумму более 3 миллионов долларов.
С Аттаром Пакьяо начал работать в феврале 2020 года. Стороны договорились о сделке на 4 боя, а первым соперником филиппинца должен был стать Майки Гарсия, однако Пакьяо отказался от этого поединке и решил драться со Спенсом.
"Иск Аттара и Paradigm Sports Management нецелесообразен. По условиям договора с ними у меня есть полное право договориться и провести бой со Спенсом. Если этот необоснованный иск не будет отозван, я готов ко встрече с ними в суде", - говорит Пакьяо.
Мэнни Пакьяо в последний раз выходил на ринг в июле 2017 года, когда разделенным решением судей побил Кита Турмана.
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