Бой Пакьяо – Спенс может не состояться

Как сообщает The Athletic, бой между Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО), запланированный на 21 августа в Лас-Вегасе, может не состояться.

Все дело в том, что менеджер Paradigm Sports Management Оди Аттар подал на Пакьяо иск на сумму более 3 миллионов долларов.

С Аттаром Пакьяо начал работать в феврале 2020 года. Стороны договорились о сделке на 4 боя, а первым соперником филиппинца должен был стать Майки Гарсия, однако Пакьяо отказался от этого поединке и решил драться со Спенсом.

"Иск Аттара и Paradigm Sports Management нецелесообразен. По условиям договора с ними у меня есть полное право договориться и провести бой со Спенсом. Если этот необоснованный иск не будет отозван, я готов ко встрече с ними в суде", - говорит Пакьяо.

Мэнни Пакьяо в последний раз выходил на ринг в июле 2017 года, когда разделенным решением судей побил Кита Турмана.