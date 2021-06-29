Промоутер рассказал, почему бой Джошуа – Усик все еще не подтвержден официально

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне должен встретиться с обязательным претендентом WBO из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Промоутер украинца Александр Красюк сообщил, на каком этапе находятся переговоры по мегафайту.

"Мы получили контракт, мы отправили свои замечания, мы получили замечания, мы подготовили замечания к замечаниям. Проходит нормальная согласовательная работа. Она всегда занимает время. Я думаю, нам достаточно будет 7-10 дней, чтобы зафиксировать все вопросы, подписать контракт и выйти на официальное объявление поединка.

Дьявол кроется в деталях. Споров как таковых нет. Есть задача — отстоять интересы своего боксера.

Поскольку одно дело – это проговорить устно, а другое дело уже положить это в рамки бумаги – на контракт. Затем такие мелкие нюансы а-ля перелеты, пресс-конференции, билеты, как это все будет распределяться, какие отели.

Мелочи, но они занимают время. Над ними надо правильно поработать, чтобы во время поединка сидеть расслабленным и знать, что уже всё давным-давно прописано", - сказал Красюк.