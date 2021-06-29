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"Или пусть валит лесом". Менеджер Лопеса поставил ультиматум Ломаченко
Жесткое заявление
Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) на прошлой неделе убедительно разобрался с Масайоши Накатани и сделал заявку на реванш с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
Менеджер абсолютного чемпиона мира Дэвид Макуотер дал понять, что теперь условия в переговорах полностью будет диктовать их сторона.
"Реванш с Ломой? Да хоть завтра. Но теперь пришел черед Ломаченко согласиться на те же условия, на которые согласились мы в преддверии первого боя, то есть драться за 1,35 миллиона долларов.
Мы согласились на бой без пункта о реванше. Поэтому наши условия следующие: Лома соглашается на те же деньги, на которые согласились тогда мы, деремся на PPV.
Если Василий не согласиться? То пускай валит лесом", - приводит слова Макуотера The Athletic.
Первый бой между Ломаченко и Лопесом прошел осенью 2020 года и завершился неожиданной победой американца единогласным решением судей.
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