"Или пусть валит лесом". Менеджер Лопеса поставил ультиматум Ломаченко

Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) на прошлой неделе убедительно разобрался с Масайоши Накатани и сделал заявку на реванш с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

Менеджер абсолютного чемпиона мира Дэвид Макуотер дал понять, что теперь условия в переговорах полностью будет диктовать их сторона.

"Реванш с Ломой? Да хоть завтра. Но теперь пришел черед Ломаченко согласиться на те же условия, на которые согласились мы в преддверии первого боя, то есть драться за 1,35 миллиона долларов.

Мы согласились на бой без пункта о реванше. Поэтому наши условия следующие: Лома соглашается на те же деньги, на которые согласились тогда мы, деремся на PPV.

Если Василий не согласиться? То пускай валит лесом", - приводит слова Макуотера The Athletic.

Первый бой между Ломаченко и Лопесом прошел осенью 2020 года и завершился неожиданной победой американца единогласным решением судей.