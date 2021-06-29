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Далакян может провести объединительный бой с чемпионом WBC

Бокс
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Далакян может провести объединительный бой с чемпионом WBC

Артём Далакян

Новина українською

Чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) вошел в список потенциальных соперников обладателя пояса WBC Хулио Сесара Мартинеса (18-1, 14 КО). Об этом сообщил промоутер мексиканца Эдди Хирн.

"Верю, что Мартинес лучший в дивизионе. Считаю, что он – суперзвезда.

Думаю, его следующей целью будет объединение титулов. Не важно, Артём Далакян, Санни Эдвардс или Дзунто Накатани", - сказал Хирн.

Мартинес планирует вернуться на ринг в сентябре, а среди действующих чемпионов мира только у Далакяна еще нет подтвержденного боя. Эдвардс будет драться с Рикардо Сандовалом, а у Накатани впереди поединок с Анхелем Акостой.

Артем Далакян в последний раз выходил на ринг 8 февраля в Киеве, когда по очкам прошел Хосбера Переса и в четвертый раз защитил титул WBA в наилегчайшем весе.

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В статье: Бокс Артем Далакян
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Источник:
Vringe.com

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