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Далакян может провести объединительный бой с чемпионом WBC
Было бы здорово
Артём Далакян
Чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) вошел в список потенциальных соперников обладателя пояса WBC Хулио Сесара Мартинеса (18-1, 14 КО). Об этом сообщил промоутер мексиканца Эдди Хирн.
"Верю, что Мартинес лучший в дивизионе. Считаю, что он – суперзвезда.
Думаю, его следующей целью будет объединение титулов. Не важно, Артём Далакян, Санни Эдвардс или Дзунто Накатани", - сказал Хирн.
Мартинес планирует вернуться на ринг в сентябре, а среди действующих чемпионов мира только у Далакяна еще нет подтвержденного боя. Эдвардс будет драться с Рикардо Сандовалом, а у Накатани впереди поединок с Анхелем Акостой.
Артем Далакян в последний раз выходил на ринг 8 февраля в Киеве, когда по очкам прошел Хосбера Переса и в четвертый раз защитил титул WBA в наилегчайшем весе.
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