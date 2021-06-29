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Линарес: В реванше Ломаченко победит Лопеса
Рассчитываем на это
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-6, 29 КО) поделился своими ожиданиями от возможного реванша между Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
"Лопес не выиграет реванш. Конечно, в этот раз победит Ломаченко. Сейчас это тот Ломаченко, которого я знаю. Если бы Василий со мной боксировал в такой же форме и после такого лагеря, как с Лопесом, то я бы побил его за 3-5 раундов.
Если Ломаченко выйдет на бой с Лопесом в такой же форме, как с Накатани, то победит", - цитирует Линареса Boxingnews24.
Разговоры о реванше Ломаченко и Лопеса выйдут на новый уровень, если американец в августе разберется с обязательным претендентом Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).
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