Линарес: В реванше Ломаченко победит Лопеса

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-6, 29 КО) поделился своими ожиданиями от возможного реванша между Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

"Лопес не выиграет реванш. Конечно, в этот раз победит Ломаченко. Сейчас это тот Ломаченко, которого я знаю. Если бы Василий со мной боксировал в такой же форме и после такого лагеря, как с Лопесом, то я бы побил его за 3-5 раундов.

Если Ломаченко выйдет на бой с Лопесом в такой же форме, как с Накатани, то победит", - цитирует Линареса Boxingnews24.

Разговоры о реванше Ломаченко и Лопеса выйдут на новый уровень, если американец в августе разберется с обязательным претендентом Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).