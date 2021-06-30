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Братья Кличко поздравили сборную Украины с выходом в 1/4 финала Евро-2020

Бокс
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Легендарные боксеры с командой

Братья Кличко поздравили сборную Украины с выходом в 1/4 финала Евро-2020

Новина українською

Накануне сборная Украины под руководством Андрея Шевченко в овертайме в большинстве благодаря голу Артема Довбика вырвала победу над Швецией (2:1) и вышла в четвертьфинал Евро-2020.

Швеция – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча

Мэр Киева Виталий Кличко в Instagram выложил эмоциональный пост

"Поздравляю сборную Украины с победой и выходом в четвертьфинал Евро-2020!

Миллионы украинцев болели и поддерживали наших футболистов. И в матче со Швецией ребята показали настоящую игру и волю к победе!

Украина, вперед! Героям слава!", - написал экс-чемпион мира в супертяжелом весе.

Владимир Кличко был настолько счастлив, что в Твиттере не смог найти слов после исторического успеха сборной Украины. Экс-король хэвивейта опубликовал пост из 12 украинских флагов.

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В статье: Украина Виталий Кличко Владимир Кличко
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