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Братья Кличко поздравили сборную Украины с выходом в 1/4 финала Евро-2020
Легендарные боксеры с командой
Накануне сборная Украины под руководством Андрея Шевченко в овертайме в большинстве благодаря голу Артема Довбика вырвала победу над Швецией (2:1) и вышла в четвертьфинал Евро-2020.
Швеция – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
Мэр Киева Виталий Кличко в Instagram выложил эмоциональный пост
"Поздравляю сборную Украины с победой и выходом в четвертьфинал Евро-2020!
Миллионы украинцев болели и поддерживали наших футболистов. И в матче со Швецией ребята показали настоящую игру и волю к победе!
Украина, вперед! Героям слава!", - написал экс-чемпион мира в супертяжелом весе.
Владимир Кличко был настолько счастлив, что в Твиттере не смог найти слов после исторического успеха сборной Украины. Экс-король хэвивейта опубликовал пост из 12 украинских флагов.
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