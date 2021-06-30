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Арум: Анатолий Ломаченко будет готовить Усика к бою с Джошуа

Бокс
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Арум: Анатолий Ломаченко будет готовить Усика к бою с Джошуа

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Александр Усик (18-0, 13 КО) ориентировочно 25 сентября в Лондоне должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Промоутер Василия Ломаченко из Top Rank Боб Арум в интервью Sky Sports заявил, что к бою с Джошуа Усика будет готовить Анатолий Ломаченко.

"Он согласился полноценно готовить Усика к бою с Джошуа.

Отец Ломаченко больше ни с кем бы не работал, но он будет тренировать Усика, поскольку Александр как член семьи", - сказал Арум.

Ломаченко-старший был в углу Усика в финальном бою Суперсерии против Мурата Гассиева – тот поединок Александр выиграл с разгромным счетом на судейских записках и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Анатолий Ломаченко
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