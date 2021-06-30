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Лопес все еще восстанавливается от COVID-19. Реванш с Ломаченко могут отложить

Бокс
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Сплошные проблемы

Лопес все еще восстанавливается от COVID-19. Реванш с Ломаченко могут отложить

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Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) 11 сентября должен провести бой с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО), но все идет к тому, что поединок будет отложен.

Инсайдер Крис Манникс в эфире DAZN Boxing Show сообщил, что Лопес все еще ощущает последствия перенесенного коронавируса. Американцу для набора формы понадобится пройти тренировочный лагерь продолжительностью 6-8 недель, а это значит, что бой с Камбососом, вероятно, снова перенесут.

Манникс посоветовал Ломаченко не ждать Лопеса, а провести бой с кем-то из элиты легкого веса, а уже в 2022 году выйти на реванш против Теофимо.

Ранее в СМИ появилась информация, что промоутеры хотят организовать реванш Ломаченко и Лопеса в декабре 2021 года.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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