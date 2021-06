На Тайсона подали в суд за срыв боя с Холифилдом

Промоутерская компания Triller решила судиться с легендарным американским супертяжеловесом Майком Тайсоном.

Все дело в том, что представители Triller наперед заплатили Тайсону 25 миллионов долларов за выставочный поединок против Эвандера Холифилда, однако Майк сорвал бой и не вернул деньги.

Triller’s @RyanKavanaugh esponds to Mike Tyson with a letter (obtained by me) affirming that Triller has the rights to Tyson’s next fight and claiming there’s bank receipts Tyson was paid in full ($25 million) for the Roy Jones Jr. event pic.twitter.com/FmRC7NMGoJ