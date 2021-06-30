Редкач: Ломаченко уже не тот, все мы стареем

Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) поделился своим мнением о победе Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в бою с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).

"Ломаченко нужно было красивое возвращение. Накатани – не самурай, хотя стоял стойко. Я с Накатани не знаком, как с боксером. Для Ломаченко он был слаб. Джервонта Дэвис больше бы подошел.

Но Вася показал себя лучше, чем с Теофимо Лопесом. Это было показательное выступление для Лопеса. Ему нужно было красиво вернуться, и он это сделал.

Видно, что проигрыш Лопесу его приземлил, «Матрица» уже не тот. Все мы стареем, без исключения. У «Матрицы» раньше глаза горели, а сейчас он делал все как работу. Но сделал работу хорошо.

Реванш с Лопесом? Здесь нет никакой конкретики. Рано говорить. Впереди еще бой Лопес – Камбосос", - сказал Редкач.