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Редкач: Ломаченко уже не тот, все мы стареем

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Редкач: Ломаченко уже не тот, все мы стареем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) поделился своим мнением о победе Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в бою с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).

"Ломаченко нужно было красивое возвращение. Накатани – не самурай, хотя стоял стойко. Я с Накатани не знаком, как с боксером. Для Ломаченко он был слаб. Джервонта Дэвис больше бы подошел.

Но Вася показал себя лучше, чем с Теофимо Лопесом. Это было показательное выступление для Лопеса. Ему нужно было красиво вернуться, и он это сделал.

Видно, что проигрыш Лопесу его приземлил, «Матрица» уже не тот. Все мы стареем, без исключения. У «Матрицы» раньше глаза горели, а сейчас он делал все как работу. Но сделал работу хорошо.

Реванш с Лопесом? Здесь нет никакой конкретики. Рано говорить. Впереди еще бой Лопес – Камбосос", - сказал Редкач.

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В статье: Василий Ломаченко Иван Редкач
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Источник:
Tribuna.com

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