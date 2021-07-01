Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гассиев проведет бой с 39-летним немцем
Так себе оппозиция
Бывший чемпион WBA и IBF в тяжелом весе Мурат Гассией (27-1, 20 КО) 22 июля в Москве в 10-раундовом бою в рамках супертяжелом дивизиона встретится с Эрканом Тепером (21-3, 13 КО), сообщает BoxingScene.
Бой с Тепером станет для Гассиева вторым после поражения от Александра Усика в финале Суперсерии летом 2018 года. В октябре прошлого года россиянин в первом раунде нокаутировал Нури Сефери.
Эркан Тепер в рейтинге лучших боксеров хэвивейта по версии BoxRec занимает 57-е место. В последнем бою немец в феврале 2020 года единогласным решением судей побил украинца Никиту Нестеренко.
Популярное сейчас
- "О таком поступке должна знать вся страна". Известно, куда Ярмоленко отправит премиальные с Евро
- Источник: Днепр-1 определился с ценой за Довбика
- УЕФА назвал арбитров на первые два матча 1/4 Евро-2020
- Ломаченко – Накатани: где и когда смотреть бой
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО