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Гассиев проведет бой с 39-летним немцем

Бокс
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Так себе оппозиция

Гассиев проведет бой с 39-летним немцем

Новина українською

Бывший чемпион WBA и IBF в тяжелом весе Мурат Гассией (27-1, 20 КО) 22 июля в Москве в 10-раундовом бою в рамках супертяжелом дивизиона встретится с Эрканом Тепером (21-3, 13 КО), сообщает BoxingScene.

Бой с Тепером станет для Гассиева вторым после поражения от Александра Усика в финале Суперсерии летом 2018 года. В октябре прошлого года россиянин в первом раунде нокаутировал Нури Сефери.

Эркан Тепер в рейтинге лучших боксеров хэвивейта по версии BoxRec занимает 57-е место. В последнем бою немец в феврале 2020 года единогласным решением судей побил украинца Никиту Нестеренко.

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В статье: Бокс Мурат Гассиев
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