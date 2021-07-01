Гассиев проведет бой с 39-летним немцем

Бывший чемпион WBA и IBF в тяжелом весе Мурат Гассией (27-1, 20 КО) 22 июля в Москве в 10-раундовом бою в рамках супертяжелом дивизиона встретится с Эрканом Тепером (21-3, 13 КО), сообщает BoxingScene.

Бой с Тепером станет для Гассиева вторым после поражения от Александра Усика в финале Суперсерии летом 2018 года. В октябре прошлого года россиянин в первом раунде нокаутировал Нури Сефери.

Эркан Тепер в рейтинге лучших боксеров хэвивейта по версии BoxRec занимает 57-е место. В последнем бою немец в феврале 2020 года единогласным решением судей побил украинца Никиту Нестеренко.