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Усик сделал прогноз на матч Англия – Украина. Он вам понравится
Боксер верит в свою команду
фото - kyivpost.com
Александр Усик (18-0, 13 КО) поделился своим мнением о субботней битве Англии и Украины в четвертьфинале Евро-2020.
"Извини, Англия, Украина обыграет тебя. Украина – чемпион", - сказал Усик.
Усик знает, как огорчать британскую публику. Ранее экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе побеждал двух местных бойцов – Тони Беллью и Дерека Чисоры.
Ожидается, что следующим соперником Александра Усика также будет британец. Речь о чемпионе WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.
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