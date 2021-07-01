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Усик сделал прогноз на матч Англия – Украина. Он вам понравится

Бокс
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Боксер верит в свою команду

Усик сделал прогноз на матч Англия – Украина. Он вам понравится

фото - kyivpost.com

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Александр Усик (18-0, 13 КО) поделился своим мнением о субботней битве Англии и Украины в четвертьфинале Евро-2020.

"Извини, Англия, Украина обыграет тебя. Украина – чемпион", - сказал Усик.

Усик знает, как огорчать британскую публику. Ранее экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе побеждал двух местных бойцов – Тони Беллью и Дерека Чисоры.

Ожидается, что следующим соперником Александра Усика также будет британец. Речь о чемпионе WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

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В статье: Украина Евро-2020 Александр Усик
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