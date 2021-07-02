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Ломаченко превзошел Усика в рейтинге ESPN
Два украинца в топ-10
Boxingscene
ESPN опубликовал обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
В топ-10 лишь одно изменение – Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) после недавней убедительной победы над Масайоши Накатани потеснил с восьмого места экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 КО).
Среди 16 экспертов ESPN 12 человек на первое место поставили суперзвезду из Мексики Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). Следом идут Теренс Кроуфорд, Наоя Иноуэ, Эррол Спенс, Теофимо Лопес и Тайсон Фьюри.
Отметим, что в рейтинге лучших боксеров современности по версии The Ring Василий Ломаченко идет на 9-м месте, в то время как Александр Усик замыкает топ-4.
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