Ломаченко превзошел Усика в рейтинге ESPN

ESPN опубликовал обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

В топ-10 лишь одно изменение – Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) после недавней убедительной победы над Масайоши Накатани потеснил с восьмого места экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 КО).

Среди 16 экспертов ESPN 12 человек на первое место поставили суперзвезду из Мексики Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). Следом идут Теренс Кроуфорд, Наоя Иноуэ, Эррол Спенс, Теофимо Лопес и Тайсон Фьюри.

Отметим, что в рейтинге лучших боксеров современности по версии The Ring Василий Ломаченко идет на 9-м месте, в то время как Александр Усик замыкает топ-4.