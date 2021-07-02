Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красюк: У Джошуа не будет шансов, если Усика будет тренировать Ломаченко
Смелое заявление
xsport.ua
Промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) прокомментировал заявление Боба Арума о том, что к бою с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) украинца будет готовить Анатолий Ломаченко.
"Я не могу подтвердить это на 100%, потому что это всегда дело между бойцом и тренером. На текущий момент я могу вам сказать, что Анатолий Ломаченко готовил Александра Усика на его бой за абсолютного чемпиона. И сейчас это, вероятно, бой его жизни.
Я хочу сказать, что Усик — это часть его жизни. Усик сейчас с Ломаченко и его отцом в Одессе. Я вчера разговаривал с ним, и он был там. И он сделает все возможное, чтобы это случилось.
Если Анатолий Ломаченко будет главным тренером в тренировочном лагере, значит даже те маленькие шансы, которые были у Джошуа на победу, исчезнут", - сказал Красюк.
Бой между Усиком и Джошуа за три титула в супертяжелом весе может пройти 25 сентября в Лондоне.
Популярное сейчас
- Грилиш – об Англии: Я, Санчо, Рашфорд, Стерлинг, Фоден и Сака… Страшно от того, насколько мы великолепны
- Швейцария - Испания. Анонс и прогноз четвертьфинала Евро на 2 июля
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 2 июля
- Однажды Стюард мотивировал Кличко на яркий нокаут в последнем раунде. ВИДЕО
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО