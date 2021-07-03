Теофимо Лопес вернется к тренировкам 5 июля

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) вернется к тренировочному процессу уже 5 июля.

Об этом сообщает журналист The Atletic Лэнс Пугмир со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что за неделю до поединка с австралийцем Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) американец заболел коронавирусом, из-за чего ему пришлось воспользоваться правом переноса поединка.

По информации Пугмира тест на COVID-19, который Лопес сдал в среду показал отрицательный результат и чемпион решил не затягивать с возвращением к тренировкам.

Напомним, что новая дата боя Лопес - Камбосос - 11 сентября.