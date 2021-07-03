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Александр Усик опустился на вторую позицию в рейтинге WBA
Очень странно
Украинский супертяжеловес, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) опустился на вторую позицию в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
С лидирующего места его подвинул Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО), который недавно победил румына Богдана Дину (20-3, 16 КО).
Напомним, что чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации является британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который уже 25 сентября должен провести бой против Усика.
Отметим, что Теофимо Лопес (16-0, 12 КО)
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