Тайсон Фьюри: Уайлдера нельзя недооценивать, ему нечего терять

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, что думает о своем будущем, и одновременно бывшем сопернике, американце Деонтее Уайлдере (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я не сделал ничего плохого, я просто продолжаю делать то, что делаю. Продолжаю двигаться вперед и давить на Уайлдера, нанося сильные удары - он тот, кто пережил поражение нокаутом и односторонний бой.

Он тот, кто должен объяснить себе все эти причины, по которым он проиграл и уволил всех в свое время, всех обвинял и указывал пальцем.

Если вы алкоголик или наркоман, единственный способ уйти от этого - это принятие. Он все еще не ушел от поражения, я думаю, именно это и происходит с Уайлдером. Но его нельзя недооценивать, ему нечего терять, зато он может получить все" - сказал он.