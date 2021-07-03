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Тайсон Фьюри: Уайлдера нельзя недооценивать, ему нечего терять
Комментарий чемпиона
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, что думает о своем будущем, и одновременно бывшем сопернике, американце Деонтее Уайлдере (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Я не сделал ничего плохого, я просто продолжаю делать то, что делаю. Продолжаю двигаться вперед и давить на Уайлдера, нанося сильные удары - он тот, кто пережил поражение нокаутом и односторонний бой.
Он тот, кто должен объяснить себе все эти причины, по которым он проиграл и уволил всех в свое время, всех обвинял и указывал пальцем.
Если вы алкоголик или наркоман, единственный способ уйти от этого - это принятие. Он все еще не ушел от поражения, я думаю, именно это и происходит с Уайлдером. Но его нельзя недооценивать, ему нечего терять, зато он может получить все" - сказал он.
Напомним, что Александр Усик
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