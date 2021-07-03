Катмен Ломаченко: Василий хотел, чтобы Накатани заплатил за грехи Лопеса

Катмен украинского легковеса Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) Расс Анбер рассказал о своих ощущениях от поединка нашего спортсмена против Масайоши Накатани (19-2, 13 КО). Его слова цитирует BoxingSocial:

"Ломаченко сделал из Накатани то, что не удалось Лопесу, и он сделал это стильно. Теофимо не присутствовал на поединке, но там был его отец. После боя он сказал, что они дадут Ломе реванш после поединка с Джорджем Камбососом. Этим он действительно усилил ожидания поединка - на мой взгляд, один из лучших, которые можно устроить в боксе.

Теперь внимание приковано к тому, как Лопес будет выглядеть в бою с Камбососом. Он должен выглядеть убедительно, ведь Лома показал, что вернулся, а точнее, что он никуда не уходил. Поражение в ближнем бою с Лопесом - Лома считает, что там была ничья - не значит, что он стал хуже как боец. Выступление с Накатани доказало это. Это был мастер-класс с точки зрения исполнения, стиля, скорости, мощности и всего остального.

У Ломы также была злоба. Казалось, что он хотел, чтобы Накатани заплатил за грехи Лопеса. Было много сдерживаемого разочарования, несчастья и внутренних демонов, которых изгонял Лома. Накатани заплатил за это" - сказал он.