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Тайсон Фьюри саркастически пошутил о поражении Украины в матче против Англии

Бокс
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Британец не подбирал слов             

Тайсон Фьюри саркастически пошутил о поражении Украины в матче против Англии

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) подшутил над победой сборной Англии в матче 1/4 финала Евро 2020 против команды Украины (4-0). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:

"Я не видел подобного избиения Украины со времен Дюссельдорфа 28 ноября 2015", - написал Тайсон, намекая на свою победу над Владимиром Кличко.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал, что думает о состоянии Уайлдера.

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В статье: Тайсон Фьюри
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