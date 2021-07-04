Тайсон Фьюри саркастически пошутил о поражении Украины в матче против Англии

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) подшутил над победой сборной Англии в матче 1/4 финала Евро 2020 против команды Украины (4-0). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:

"Я не видел подобного избиения Украины со времен Дюссельдорфа 28 ноября 2015", - написал Тайсон, намекая на свою победу над Владимиром Кличко.