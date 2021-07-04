  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. И этот туда же: Чисора высмеял поражение Украины в поединке с Англией. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И этот туда же: Чисора высмеял поражение Украины в поединке с Англией. Фото

Бокс
(2 голосов)

Дерек вспомнил Усика

И этот туда же: Чисора высмеял поражение Украины в поединке с Англией. Фото

independent.co.uk / РА

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил фото, на котором высмеял поражение сборной Украины в матче 1/4 финала Евро 2020 против сборной Англии. В своем рассказе он не забыл упомянуть и Александра Усика (18-0, 13 КО).

И этот туда же: Чисора высмеял поражение Украины в поединке с Англией. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри саркастически высмеял Украину за поражение против Англии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дерек Чисора
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...