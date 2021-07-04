И этот туда же: Чисора высмеял поражение Украины в поединке с Англией. Фото

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил фото, на котором высмеял поражение сборной Украины в матче 1/4 финала Евро 2020 против сборной Англии. В своем рассказе он не забыл упомянуть и Александра Усика (18-0, 13 КО).

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри саркастически высмеял Украину за поражение против Англии.