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И этот туда же: Чисора высмеял поражение Украины в поединке с Англией. Фото
Дерек вспомнил Усика
independent.co.uk / РА
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил фото, на котором высмеял поражение сборной Украины в матче 1/4 финала Евро 2020 против сборной Англии. В своем рассказе он не забыл упомянуть и Александра Усика (18-0, 13 КО).
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри
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