Андре Уорд дал совет Ломаченко в вопросе продолжения карьеры

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд (32-0, 16 КО) дал совет украинскому легковесу Василию Ломаченко (15-2, 11 КО) в вопросе продолжения его профессиональной карьеры.

"Ломаченко непреклонен. Он намерен остаться в этом дивизионе. И он заставит других топов принять бой. А это один из дивизионов, в котором больше молодых талантов.

На его месте я бы нацелился на бой с Джервонтой Дэвисом. Но не отказался бы и от других крупнейших сражений в этом весе. Ведь только так можно искупить свое поражение.

Я просто надеюсь, что вскоре в этом весе начнется движение. Время пришло. Хочу видеть бои между Ломаченко, Дэвисом, Райаном Гарсией и Девином Хэйни.

Хочу видеть бои, а не слушать пустую болтовню. Ведь пока они только обещают, а боев нет. Как минимум друг с другом ... Выделить одного бойца в этом дивизионе? Пока не могу, не вижу такого.

Пока там есть те, которые уже много доказали - Ломаченко и Дэвис. Интересно, смогут ли они справиться с молодняком?" - сказал он.