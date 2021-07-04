Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андре Уорд дал совет Ломаченко в вопросе продолжения карьеры
Возможно, он прав
TOP Rank
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд (32-0, 16 КО) дал совет украинскому легковесу Василию Ломаченко (15-2, 11 КО) в вопросе продолжения его профессиональной карьеры.
"Ломаченко непреклонен. Он намерен остаться в этом дивизионе. И он заставит других топов принять бой. А это один из дивизионов, в котором больше молодых талантов.
На его месте я бы нацелился на бой с Джервонтой Дэвисом. Но не отказался бы и от других крупнейших сражений в этом весе. Ведь только так можно искупить свое поражение.
Я просто надеюсь, что вскоре в этом весе начнется движение. Время пришло. Хочу видеть бои между Ломаченко, Дэвисом, Райаном Гарсией и Девином Хэйни.
Хочу видеть бои, а не слушать пустую болтовню. Ведь пока они только обещают, а боев нет. Как минимум друг с другом ... Выделить одного бойца в этом дивизионе? Пока не могу, не вижу такого.
Пока там есть те, которые уже много доказали - Ломаченко и Дэвис. Интересно, смогут ли они справиться с молодняком?" - сказал он.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри
Популярное сейчас
- Сборная Украины пропустила больше всех участников Евро-2020
- Копа Америка: Аргентина выходит в полуфинал под феерию Месси, Уругвай вылетает
- Ярмоленко: Нас надломил быстрый гол, но мы уступили одной из лучших команд мира
- Лопес готов дать реванш Ломаченко. Но состоится ли бой?
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО