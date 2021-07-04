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Эрик Молина: Возможно, у Джошуа возникнут проблемы с умным Усиком
Комментарий боксера
фото - kyivpost.com
Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом Эрик Молина прокомментировал предстоящий поединок Усик - Джошуа и дал свой прогноз на исход противостояния. Его слова цитирует IFL TV:
"Я думаю, что у Джошуа все должно быть в порядке. Мне кажется, что он должен победить судейским решением. Усик - слишком умен, чтобы вступать в размен, создавать себе проблемы и угодить в нокаут.
Правда, возникает вопрос о том, насколько классным было выступление Джошуа в реванше с Энди Руисом, когда он смог его перебоксировать. Я не знаю, можем ли мы сказать, что это был большой перформанс, учитывая, что в бою с Руисом сделал Арреола. Джошуа не смог это сделать. Так что, возможно, у Джошуа возникнут проблемы с умным Усик, который будет передвигаться и попытается победить по очкам. Это тоже интересный элемент в этом бою" - сказал он.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри
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