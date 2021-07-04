Промоутер: Уверен, что Фьюри победит Уайлдера, но не уверен, что Джошуа одолеет Усика

Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился своими ожиданиями от матчей Усик - Джошуа и Фьюри - Уайлдер. Его слова цитирует Daily Star:

"Джошуа с Уотфорда, похоже, в сентябре будет защищать свои титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе против хитрого левши из Киева Александра Усика.

Изначально планировалось, что Джошуа будет защищать эти пояса против чемпиона WBC и №1 в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Этого не произошло по юридическим причинам, и теперь у обоих сложная схватка: Усик и Деонтей Уайлдер соответственно.

Я полностью уверен в способности Тайсона снова справиться с Уайлдером, но я не уверен, что Эй Джей сможет преодолеть препятствие перед ним.

Усик покорил мир в первом тяжелом весе, объединив все пояса, перешел в супертяжелый вес и остался непобежденным.

Я знаю еще одного крупного тяжеловеса, который будет пристально следить за этим столкновением - Джо Джойс. Он будет драться с Карлосом Такамом на арене SSE, "Уэмбли", 24 июля, и в случае победы он будет назначен обязательным претендентом для победителя боя Джошуа-Усик" - сказал он.