Владимир Кличко снова намекнул на возвращение на ринг

Бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко в Твиттере с намеком отреагировал на поражение сборной Украины от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020.

"Я тоже проигрывал в своем виде спорта. И об этом хорошо известно прежде всего английским болельщикам. Но это история не о поражении. Это история о том, чтобы вернуться еще сильнее. Мы ведь все любим камбэки, верно?

Хочу поблагодарить украинских болельщиков за поддержку. Продолжайте в том же духе и, возможно, однажды я вновь услышу, как вы приветствуете мою победу", - сказал Кличко-младший.

Congrats to England, fans can be proud! I’ve lost it’s not fun, and fans let me know. However it’s about coming back even stronger. Very proud of Ukraine, heads up high, we can compete, next time even further. Thanks to all fans!! Keep rooting! pic.twitter.com/FyqY1Zj5wU