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Владимир Кличко снова намекнул на возвращение на ринг

Бокс
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Интрига

Владимир Кличко снова намекнул на возвращение на ринг

Новина українською

Бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко в Твиттере с намеком отреагировал на поражение сборной Украины от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020.

"Я тоже проигрывал в своем виде спорта. И об этом хорошо известно прежде всего английским болельщикам. Но это история не о поражении. Это история о том, чтобы вернуться еще сильнее. Мы ведь все любим камбэки, верно?

Хочу поблагодарить украинских болельщиков за поддержку. Продолжайте в том же духе и, возможно, однажды я вновь услышу, как вы приветствуете мою победу", - сказал Кличко-младший.

Владимир Кличко может вернуться на ринг ради рекорда Джорджа Формана, который в 1994 году в 45-летнем возрасте стал самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса.

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В статье: Украина Владимир Кличко Бокс
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