Фьюри: Я не анализировал бой Усик – Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поговорил о поединке между чемпионом WBA, WBO и WBC Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Я читал, что бой должен пройти в сентябре, но я особо не обращаю на это внимание, честно говоря.

Я не буду сидеть здесь и лгать, и говорить, что я анализировал поединок – потому что я этого не делал. Я был сконцентрирован на моем бое.

Я думаю, это хороший бой для обоих ребят. Им много чего нужно доказать. Здесь все ставят Усика в список pound-for-pound, что бы это ни значило. Все задаются вопросом, сможет ли Джошуа справиться с тем, у кого хорошие боксерские способности, скорость и точность. С другой стороны — сможет ли Усик справиться с большим мамонтом, большим панчером и сильным супертяжем, который намного больше, чем другие ребята.

Это будет интересный поединок для просмотра, и я точно куплю его на телевидении", - сказал Фьюри.

Усик и Джошуа должны встретиться 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе местного Тоттенхэма.